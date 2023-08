Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer in Arztpraxis

Soest (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10:00 Uhr, riefen Mitarbeiter einer Arztpraxis auf der Lentzstraße die Polizei um Hilfe. Ein 32-jähriger Patient aus Soest verhielt sich in der Praxis aggressiv, bedrohte und beleidigte das Personal. Er war nicht damit einverstanden im Wartezimmer Platz zu nehmen. Schließlich zerriss er seine Patientenakte und verließ dann die Praxis. In der Zwischenzeit waren die hinzugerufenen Polizeibeamten eingetroffen und nahmen den Sachverhalt in der Praxis auf. Der 30-Jährige kehrte während dessen zurück und wurde der Praxis verwiesen. Erneut reagierte er aggressiv und kam auch den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nach. Zur Durchsetzung des Platzverweises sollte der 30-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Er beleidigte, bedrohte und bespuckte die Polizeibeamten. Als er in den Streifenwagen gesetzt werden sollte, trat und schlug er nach den Einsatzkräften. Schließlich wurde er in das Polizeigewahrsam in Soest verbracht. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den 32-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung von Betäubungsmitteln im Blut entnommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell