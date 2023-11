POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Schwerverletzte - uneinsichtige Verkehrsteilnehmer

Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde ein silberner Seat Alhambra an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Seat stand in der Straße "Röttler Ring" am Fahrbahnrand. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Aufgrund der vorgefundenen Spuren könnte die Beschädigung an dem Seat auch durch eine ...

mehr