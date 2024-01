Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfall

Aalen (ots)

Schwaikheim: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Ein 29 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 7 Uhr die L 1140 von Schwaikheim in Richtung Zillartshof. Im Bereich einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Renault einer 51-Jährigen. Hierbei zog sich die Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Anschließend kam es noch zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem hinter dem Renault fahrenden Mercedes eines 53 Jahre alten Autofahrers. Der Renault und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße musste bis ca. 9 Uhr komplett gesperrt werden.

Backnang: Feuerwehreinsatz

In einem Gewerbebetrieb in der Gerberstraße wurde am Freitagvormittag die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bei dem Einsatz kurz vor 11 Uhr stellte sich heraus, dass Elektronikbauteile in einem Trocknungsofen schmorten oder sich entzündeten. Dies führte wohl im Trocknungsofen zu einer Rauch- und Hitzeentwicklung, was einen Alarm auslöste. Ob am Trocknungsofen ein Schaden entstand, ist noch unklar. Die Beschäftigten im Betrieb blieben jedoch unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell