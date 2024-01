Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Anwohner der Straße Pfarräcker vergaß am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr beim Verlassen der Wohnung sein Essen auf dem eingeschalteten Herd, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam und letztlich der Rauchmelder auslöste. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen vor Ort und öffnete die Wohnungstüre. Da durch das schnelle Eingreifen ein Brand verhindert werden konnte, entstand weder Sachschaden, noch kamen Personen zu Schaden.

Waiblingen: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine 44 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 14:15 Uhr die Remstalstraße von Waiblingen kommend in Richtung Schmiden und übersah hierbei, dass der vor ihr fahrende 61-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt bremste und fuhr diesem auf. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der VW-Fahrer und dessen 69 Jahre alte Mitfahrerin erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Pkw mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Montag und Donnerstag wurde in der Oberlinstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und aus diesem Tabakwaren und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Leutenbach: Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag brach ein bisher unbekannter Dieb im Brombeerweg eine Gartenhütte auf und entwendete aus dieser ein Fahrrad. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Welzheim: In Einfamilienhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Elbinger Weg und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Im Keller wurde durch die Einbrecher ein Tresor geöffnet und aus diesem ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Welzheim: Fußgängerin nach Unfall verletzt

Eine 37-jährige Renault-Fahrerin übersah am Donnerstag gegen 11:40 Uhr beim Befahren der Schorndorfer Straße aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 78 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte und streifte diese. Die Rentnerin stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Backnang: Versuchter Einbruch

Auf einem Entsorgungszentrum in Steinbach wurde am Donnerstag gegen 23.45 Uhr versucht in einen Container einzubrechen. Laut vorliegenden Informationen befanden sich zur Tatbegehung mehrere Personen auf dem Betriebsgelände, die mutmaßlich bei einer Alarmauslösung unverrichteter Dinge flüchteten. Die Polizei fahndete nach den geflüchteten Personen, wobei auch ein Hubschrauber im Einsatz war. Die Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Beschädigtes Auto

Ein Pkw BMW X3 wurde im Zeitraum zwischen 5. Januar und 11. Januar beschädigt. Das Auto, welches im Postweg in Schmiden am Fahrbahnrand parkte, wies auf der linken Fahrzeugseite starke Lackschäden auf, wobei unklar ist, wie diese verursacht wurden. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, sollten sich bitte mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell