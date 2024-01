POL-AA: Waiblingen-Neustadt: Auto stark beschädigt

Aalen (ots) - Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr am Donnerstag gegen 9.20 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen, als er kurz nach der Anschlussstelle Nellmersbach mutmaßlich wegen gesundheitlichen Problemen nach links abkam. Sein Auto schrammte links an der Mittelleitplanke vorbei und schleuderte in der Folge nach rechts ab. An einer dortigen Böschung überschlug sich das Auto mehrfach. Der Autofahrer wurde ...

mehr