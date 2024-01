Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auf Betrüger hereingefallen - Unfallflucht rasch ermittelt - Fahrzeug übersehen

Aalen (ots)

Essingen: Auf Betrüger hereingefallen

Ein 78-Jähriger erhielt am Mittwochabend gegen 20 Uhr eine SMS, in der sich ein Unbekannter als sein Sohn ausgab. In der Textnachricht befand sich auch ein Foto seines Sohnes, der sich derzeit im Ausland aufhält. In der SMS teilte der angebliche Sohn mit, dass er sein Handy verloren hat und sich daher seine Erreichbarkeit geändert hätte. Da er deshalb eine anstehende Überweisung nicht tätigen könne, bat er seinen Vater, dies für ihn zu übernehmen. Da er seinem Sohn helfen wollte, überwies der 78-Jährige 2000 Euro. Erst anschließend stellte sich heraus, dass die SMS nicht von seinem Sohn gekommen war.

Sollten auch Sie eine derartige Nachricht über Whatsapp oder SMS erhalten, bleiben Sie misstrauisch und fragen bei Ihren Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer nach.

Hüttlingen: Fahrzeug übersehen

Bereits am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit seinem Ford Transit fuhr ein 72-Jähriger gegen 15 Uhr von einem Parkplatz kommend, auf die Abtsgmünder Straße ein, wobei er den VW Golf eines 57-Jährigen übersah und streifte.

Aalen: Unfallflucht

Mit seinem Renault beschädigte ein 60-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr einen im Parkhaus des Ostalbklinikums abgestellten Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wartete kurz und fuhr dann davon. Er konnte durch Zeugenaussagen rasch ermittelt werden.

