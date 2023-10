LPI-G: Diebstahl aus Gemeinschaftskeller

Altenburg (ots) - Am 29.10.2023, gegen 00:05 Uhr, ereignete sich Am Lehrbetrieb in Meuselwitz ein Verkehrsunfall bei dem ein Kraftfahrzeugfahrer die Kontrolle über seinen Pkw Opel verlor und einige Bauzaunfelder touchierte. Wie sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, verfügte der junge Ukrainer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,42 Promille ...

