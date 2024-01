Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Unfälle - Brennende Papiercontainer - Fahrräder entwendet

Aalen (ots)

Leutenbach: Auto zerkratzt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 11:45 Uhr wurde die linke Fahrzeugseite eines VW, der in der August-Lämmle-Straße geparkt war, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten VW und flüchtete anschließend vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf-Haubersbronn: Brennende Papiercontainer

Am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr wurde der Feuerwehr in der Straße Alte Schule ein brennender Papiercontainer gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf kam mit einem Fahrzeug und neun Fahrzeugen vor Ort und löschte den brennenden Inhalt des Containers. Der Container selbst wurde beim Brand nicht beschädigt. Ebenfalls am Mittwoch gegen 22:50 Uhr wurde ein weiterer brennender Papiercontainer in der Kastellstraße gemeldet. Auch dieser wurde durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz war, gelöscht. Der am Container entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro.

Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Kernen im Remstal: Fahrräder entwendet

Am Dienstag zwischen 06:45 Uhr und 17:30 Uhr wurden zwei angeschlossene Fahrräder von den Fahrradständern am Bahnhof Rommelshausen in der Max-Eyth-Straße entwendet. Der Dieb entwendete die Fahrradschlösser ebenfalls. Bei den Fahrrädern soll es sich um ein anthrazitfarbenes Rad der Marke Pegasus und ein grünes Rad der Marke Giant handeln. Der Polizeiposten Kernen im Remstal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 41798 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Fellbach: Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein 79-jähriger Roller-Fahrer alleinbeteiligt am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr auf der Stettener Straße. Hierbei wurde der Fahrer des Rollers schwer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in eine naheliegende Klinik.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag 17:50 Uhr und Mittwochmorgen 06:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Bonhoefferstraße in einer Parklücke geparkten Skoda. Dabei verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell