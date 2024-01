Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Weitere Kompletträder entwendet

In der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, kam es in der Ferdinand-Porsche-Straße erneut zu einem Diebstahl von Kompletträdern bei einem Autohandel. Bisher unbekannte Diebe verschafften sich Zugang zu dem Grundstück und entwendeten 24 Kompletträder für verschiedene Pkw-Modelle. Vermutlich besteht Tatzusammenhang zwischen diesem Diebstahl und dem Diebstahl bei einem weiteren dortigen Autohandel im selben Zeitraum. Der Schaden beträgt hier etwa 8000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der L1084 geriet am Mittwoch, gegen 7:40 Uhr, eine 20-jährige VW-Fahrerin zwischen der Ebnater Steige und Aalen Ebnat nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr sie fünf Verkehrsschilder. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die 20-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch befuhr ein 64-jähriger Citroen-Fahrer gegen 8:25 Uhr die K3326 von Hammerstadt kommend. Als er nach links in Richtung Unterrombach abbiegen wollte, übersah er einen aus Dewangen in Richtung Unterrombach fahrenden 46-jährigen Chevrolet-Fahrer. Es kam zu Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Lorch: Unfallflucht

Auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Maierhofstraße, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 13 Uhr und 14:10 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen, als Parkplatzbegrenzung angebrachten, Baumstamm. Infolgedessen prallte der Baumstamm gegen einen dort abgestellten PKW, welcher hierbei beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 zu melden.

Heuchlingen: Hochwertiges Pedelec entwendet

Im Zeitraum von Montag, 01.01. bis Dienstag, 02.01.24, wurde aus einer Garage in der Kirchbühlstraße ein hochwertiges oranges Pedelec der Marke Specialized, Levo Sl Expert Carbon im Wert von etwa 9700 Euro, sowie ein Fahrradhelm und Fahrradhandschuhe der Marke Black Fox im Wert von etwa 100 Euro, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Iggingen/Brainkofen: Motorrad-Fahrer übersehen

Beim Abbiegen von der Leinzeller Straße auf einen Discounter Parkplatz übersah am Mittwoch, gegen 06:50 Uhr, ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer einen, ihm dort entgegenkommenden 23-jährigen Motorrad-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der Motorrad-Fahrer, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell