POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gewalttätiger Ladendieb - Unfallzeuge schlägt Unfallverursacher ins Gesicht - Unfälle

Weinstadt-Beutelsbach: Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Ein 50 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr den Parkplatz bei der Beutelsbacher Halle in der Straße Im Obenhinaus. Zeitgleich war eine 65 Jahre alte Frau zu Fuß auf einem Radweg, der über den Parkplatz verläuft, unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Autofahrer, als sich dessen Weg mit der Fußgängerin kreuzte, diese und stieß mit ihr zusammen. Die 65-Jährige stürzte anschließend und zog sich schwere Verletzungen zu. Kurz darauf gab der 69 Jahre alte Begleiter der 65-Jährigen dem Autofahrer einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22:15 Uhr in der Düsseldorfer Straße einen geparkten Ford Fiesta und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters die Hortensienstraße von Öschelbronn in Richtung Stöckenhof. Unmittelbar vor dem Einfahren in den Kreisverkehr Hortensienstraße / Jasminstraße kam er, vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Ursache, auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Autofahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, die 60-jährige Busfahrerin sowie die vier Insassen im Bus blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Urbach: Auto übersehen

Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda fuhr am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr aus einem Betriebsgelände und bog auf die Wasenstraße ein. Hierbei übersah er einen Mercedes-Sprinter, der zeitgleich die Einfahrt passierte. Beim Zusammenstoß entstand an den Unfallfahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Gewalttätiger Ladendieb

Ein 41-Jähriger wurde am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Getränke unter seine Oberbekleidung steckte und damit das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Der Tatverdächtige wurde anschließend ins Büro des Kaufhauses geleitet, wo er den Detektiv mit einem am Schlüsselbund angebrachten spitzen Metallgegenstand bedrohte. Danach wurde der Tatverdächtige von der hinzugezogenen Polizei zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde der Mann zunehmend aggressiver, beleidigte die Beamten und wurde gegen sie gewalttätig. Es kam zu massiven Widerstandshandlungen, wobei fünf Beamte leicht verletzt wurden. Der Tatverdächtige wurde letztlich in Polizeigewahrsam genommen. Zudem wurden gegen den 41-Jährigen entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

