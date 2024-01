Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Korrekturmeldung zu Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft - Auto mutwillig beschädigt - Unfall

Fellbach: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Ein 30-jähriger Tatverdächtiger wurde am Montagabend (08.01.2024) gegen 19 Uhr in einem Warenhaus in der Stuttgarter Straße von einem Detektiv dabei beobachtet, wie er eine Fasnachtsperücke eingesteckt habe und mit der unbezahlten Ware das Ladengeschäft verlassen wollte. Am Ausgang des Geschäfts sprach der Ladendetektiv den Tatverdächtigen zusammen mit seiner gleichaltrigen Begleiterin an. Dabei wurde er umgehend von dem mutmaßlichen Ladendieb angegriffen und durch Schläge ins Gesicht leicht verletzt. Anschließend ging der Tatverdächtige zunächst flüchtig, konnte aber im Nachgang von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der 30-jährige Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwochnachmittag (10.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebsstahls erließ und diesen in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Backnang: Falsch in Kreisverkehr eingefahren - Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Ein 22-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr mit seinem E-Scooter falsch in den Kreisverkehr bei der Annonay-Straße zur Einmündung Gartenstraße ein. Hierbei stieß er mit einem ordnungsgemäß im Kreisel fahrenden Pkw zusammen, wobei der Zweiradfahrer glücklicherweise unverletzt blieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der Überprüfung des Scooterfahrers konkrete Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und hat zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutuntersuchung angeordnet.

Rudersberg: Spiegel beschädigt

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr beschädigten bisher unbekannte Vandalen den Außenspiegel eines Hyundai, der auf einem Parkplatz in der Straße Marktplatz abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

