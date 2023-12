Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme von KFZ-Aufbrecher

Geseke (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 02:50 Uhr konnten Zeugen in der Geseker Straße in Geseke-Mönninghausen beobachten, wie mehrere Personen versuchten, Fahrzeuge zu öffnen, in dem Sie an den Türgriffen zogen.

Die vier Zeugen (alle aus Geseke, 3x25 und 1x21 Jahre alt) wurden zuvor noch von zwei Beschuldigten auf Zigaretten angesprochen. Auch nach dem Gespräch machten sich die Beschuldigten im Beisein der Zeugen weiterhin an den Fahrzeugen zu schaffen.

Die Geseker riefen daraufhin den Notruf und verständigten die Polizei. Diese konnte drei Beschuldigte noch antreffen. Einer davon hielt sich in einem Fahrzeug auf und war, vermutlich aufgrund seiner Trunkenheit, am Schlafen.

Bei den Beschuldigten handelt es ich um 25-, 32-, und 33-jährige Algerier. Alle leben zurzeit in der ZUE in Soest.

Die weiteren Ermittlungen werden nun ergeben, ob die Beschuldigten auch für weitere Straftaten dieser Art in der Vergangenheit in Betracht kommen. Der vierte Beschuldigte ist derzeit noch unbekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell