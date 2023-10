POL-DN: Zum Date verabredet und ausgeraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Nörvenich (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Kreisverkehr L 263/K 54 bei Nörvenich-Pingsheim informiert. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 55-jähriger Nörvenicher mit seinem PKW die L 263 aus Richtung Erftstadt-Herrig kommend in Richtung Nörvenich. An der Unfallörtlichkeit verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Der ...

