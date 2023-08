Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots)

Am 21. April, gegen 22:55 Uhr, brachen vier bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft im Immermannwall ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst über ein Holztor Zugang zum rückwärtigen Hinterhof des Geschäftes. Dort schlugen die Unbekannten die Glasscheibe einer Tür ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher wenig später das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/111543 Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Männern geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell