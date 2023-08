Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22:40 Uhr in der Straße "Am Soestbach" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort zunächst auf einen verletzten 32-jährigen Mann aus Lotte, der nach eigenen Angaben mit zwei weiteren Männern im Bereich der Gräfte Alkohol konsumiert hatte. Im Laufe des Abends kam es vermutlich zu Streitigkeiten zwischen ihm und einem 25-jährigen, derzeit in Soest lebenden Mann. Der Streit eskalierte offenbar und artete in einer körperlichen Auseinandersetzung aus. Der 25-Jährige schlug dem 32-jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf, so dass dieser schwere Verletzungen davontrug und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Dem 25-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

