POL-SO: Spielautomat aufgebrochen

Warstein (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Haarhöfe, in Höhe der Hausnummer 6. Eine 36-jährige Frau aus Warstein befuhr mit ihrem Audi die Straße Haarhöfe in Richtung der Landstraße 856. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Warsteinerin nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und kollidierte im Anschluss noch mit zwei Bäumen, ...

mehr