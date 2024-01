Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Bundesstraße 14 nach Unfall gesperrt

Aalen (ots)

Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr am Donnerstag gegen 9.20 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen, als er kurz nach der Anschlussstelle Nellmersbach mutmaßlich wegen gesundheitlichen Problemen nach links abkam. Sein Auto schrammte links an der Mittelleitplanke vorbei und schleuderte in der Folge nach rechts ab. An einer dortigen Böschung überschlug sich das Auto mehrfach. Der Autofahrer wurde notärztlich versorgt und kam in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand in eine Klinik, wo er kurze Zeit später verstarb. Von medizinischer Seite aus wird davon ausgegangen, dass nicht die Unfallfolgen todesursächlich waren. Die Fahrbahn war im Rahmen des Rettungseinsatzes blockiert, weshalb der Verkehr in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Nellmersbach von der Bundesstraße abgeleitet wurde. Die Sperrung der Bundesstraße wurde um 11.45 Uhr aufgehoben.

Der Polizei liegen Informationen vor, dass nach dem Unfallgeschehen mehrere im Stau stehende Fahrzeuge auf der Bundesstraße gewendet hätten und entgegen der Fahrtrichtung auf der Rettungsgasse zur Anschlussstelle Nellmersbach gefahren wären. Zeugen derartiger Vorfälle werden gebeten, sich diesbezüglich mit der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung zu setzen. Möglicherweise wurde sogar das Verhalten der rücksichtslosen Autofahrer von anderen Verkehrsteilnehmern fotografiert oder gefilmt.

