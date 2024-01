Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Keller eingedrungen - Unfallflucht - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, gegen 7:30 auf der L1084 ereignet hat. Ein 41-Jähriger war dort mit seinem Ford auf der Ebnater Steige von Ebnat kommend in Richtung Aalen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende Ebnat kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegen, welcher nach links auf die Gegenfahrspur kam und infolgedessen den Außenspiegel des Ford streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte PKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Ebnat fort. Am PKW des 41-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch befuhr ein 72-Jähriger, gegen 9:40 Uhr, mit seinem LKW die Bargauer Straße in Richtung Kreisverkehr Gmünder Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Daimler Straße kommenden VW eines 46-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand.

Oberkochen: In Keller eingedrungen

Im Zeitraum von Donnerstag, 04.01., bis Samstag, 06.01., gelangten bislang Unbekannte über eine Tiefgarage in ein Gebäude in der Wilhelm-Grupp-Straße und drückten dort eine Kellertüre auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter Tel.: 07364/955990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell