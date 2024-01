Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 9:00 Uhr warf ein Unbekannter einen Pflasterstein gegen die Scheibe eines Cafés in der Straße Im Haal. Durch den Steinwurf wurde die Scheibe beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa. 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Gerabronn: Unfall im Begegnungsverkehr

Kurz nach 15:30 Uhr am Donnerstag kam es im Narzissenweg zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 58-jährige Peugeot-Fahrerin war vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet worden, als sie in Richtung Haller Straße fuhr. Dabei kam sie offenbar zu weit nach links und streifte an einem entgegenkommenden Mercedes Benz einer 44-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Peugeot musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Obersontheim: Unfall am Kreisverkehr

Kurz nach 14:00 Uhr am Donnerstag wollte ein 61-jähriger VW-Fahrer in den Kreisverkehr an der Gaildorfer Straße und der Irene-Kärcher-Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden 58-jährigen Mitsubishi-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 11:30 Uhr zerkratzte ein unbekannter einen in der Diakoniestraße geparkten Ford mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro an dem PKW.

