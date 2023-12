Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsspiegel beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 22.12.2023, 23:45 Uhr bis 23.12.2023, 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsspiegel in der Gaustraße in Bad Dürkheim. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Aufgrund der Höhe des Verkehrsspiegel dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein höheres Kraftfahrzeug gehandelt haben. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

