POL-PDNW: Grünstadt - Geldgewinn in Kürze wieder verschwunden

Grünstadt

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 23.12.2023 um 02:10 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Grünstadt laute Schreie einer Frau in der Ochsengasse in Grünstadt mitgeteilt. Der Frau soll die Handtasche entwendet worden sein. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge, dunkel gekleidete männliche Personen handeln. Die Beamten konnten vor Ort in Erfahrung bringen, dass die 63-jährige Frau kurz zuvor in einem Casino in der Fußgängerzone in Grünstadt einen höheren Geldbetrag gewonnen hatte. Nachdem sie sich den Gewinn auszahlen lassen habe, sei sie nach Hause gelaufen. Auf halber Strecke seien dann die unbekannten Täter auf sie zugelaufen und hätten ihr die Handtasche samt ihres Gewinnes abgenommen. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

