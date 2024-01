Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auf Eis gestürzt - 35-Jährige angegriffen - Fahrzeug machte sich selbständig - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auf Eis gestürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 26-Jähriger bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag zu. Kurz nach 17 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Otto-Schott-Straße, wo sich eine Eisschicht gebildet hatte. Der 26-Jährige übersah dies und stürzte auf die Straße. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Toyota beschädigte eine 25-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr einen im Kiefernweg abgestellten Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 23-Jährige ihren Opel am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße anhalten. Eine 56-Jährige erkannte dies - da sie von der Sonne geblendet wurde - zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf das stehende Fahrzeug auf, wobei beide Pkw beschädigt wurden.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Schaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Charlottenstraße / Rötenbergstraße missachtete ein 47-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 8.35 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Hyundai und streifte diesen mit seinem Fiat Punto. Bei dem Unfall, bei dem sowohl der Unfallverursacher, als auch die 29 Jahre alte Hyundai-Fahrerin unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Am Stadtgraben / Birntorweg missachtete eine 56-jährige Smart-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr die Vorfahrt einer 49 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 35-Jährige angegriffen

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 35-Jährige von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und geschlagen. Die Frau war gegen 15.45 Uhr in der Ledergasse unterwegs, als der Mann unvermittelt auf sie zuging, sie ins Gesicht schlug und an ihren Haaren zog. Dabei versuchte der Angreifer, die 35-Jährige auf den Boden zu werfen. Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ der Unbekannte von ihr ab und ging in Richtung Remspark davon. Der Mann ist ca. 45 bis 50 Jahre alt, hat einen ungepflegten Vollbart und trägt eine schwarze Brille mit rundlichen Gläsern. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeans, einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Wollmütze. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 14.15 Uhr am Donnerstagnachmittag stellte eine 25-Jährige ihren VW Polo in der Straße "Im Benzfeld" ab. Da sie den Pkw hierbei nicht ausreichend absicherte, machte dieser sich selbständig und rolle gegen einen geparkten VW, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Aalen: Aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen ereignete, entstand am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Beim Ausscheren mit seinem Lkw überschätzte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer den Abstand zu einem vorausfahrenden Lkw und fuhr auf diesen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell