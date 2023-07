Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kindertagesstätte

Otterstadt (ots)

~In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Otterstadt in der Schulstraße. Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Diebesgut. Hierzu brachen sie Schränke auf und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Wie die Täter in die Kindertagesstätte gelangten, ist nicht bekannt.

Weiterhin konnten Hebelspuren an der Eingangstür der angrenzenden Bücherei festgestellt werden. In die Bücherei gelangten die Täter jedoch nicht.

Wer hat zu besagtem Zeitraum im Bereich der Schulstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )~

