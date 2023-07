POL-PDLU: Ungereimtheiten bezüglich einem Verkehrsunfall

Limburgerhof (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Limburgerhof gleich zu zwei Einbrüchen. In der Schlesier Straße drangen Unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte ein. In dieser brachen sie dann das Büro der KiTa-Leitung auf und entnahmen Schlüssel für Mitarbeiterspinde. Aus einem dieser Spinde wurden dann mehrere hundert Euro entwendet, die dort für unter anderem für Veranstaltungen ...

