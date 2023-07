Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfall alkoholisiert geflüchtet

Speyer (ots)

Am 20.07.2023 gegen 17:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer in der Auestraße rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen ein bereits ausgeparktes Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Als der 52-Jährige bemerkte, dass die Polizei gerufen wurde, stieg er mit seiner Beifahrerin in sein Fahrzeug und entfernte sich. Zeugen konnten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Bei der Überprüfung der Halteranschrift stellten die Beamten das unfallbeschädigte Fahrzeug fest. Auf Klingeln öffnete niemand. Eine Durchsuchung wurde durch einen Bereitschaftsrichter angeordnet. Der 52-Jährige konnte im Keller angetroffen werden. Er ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell