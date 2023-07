Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Kontrolle am Doppelgymnasium

Speyer (ots)

Aufgrund erneuter Beschwerden der ansässigen Gymnasien überwachten Beamte der Polizei Speyer am Dienstag und Mittwoch den Schulweg/Einbahnstraße im Bereich des Doppelgymnasiums. Die Beamten beobachteten am Dienstag vor Schulbeginn mehrere Fahrzeuge, die den Eindruck erweckten, aus Richtung Freiherr-vom-Steinstraße in die für PKW gesperrte Otto-Mayer-Straße einfahren zu wollen. Beim Erblicken des Streifenwagens seien die Fahrzeugführer jedoch der ausgeschilderten Verkehrsführung gefolgt. Bei der Kontrolle am Mittwoch in der Zeit von 09:30 bis 13:15 Uhr konnten vier Fahrzeugführer verwarnt werden, die entgegen der Einbahnstraße fuhren.

Seit der Änderung der Verkehrsführung ist die Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße in die Otto-Mayer-Straße nur noch für Radfahrer erlaubt. Trotzdem fahren immer wieder Autos in die Straße ein und es kommt zu gefährlichen Verkehrssituationen.

