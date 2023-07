POL-PDLU: Unfall zwischen Pedelecfahrerin und Linienbus

Römerberg (ots) - In der Zeit vom 18.07.2023, 19:15 Uhr bis 19.07.2023, 08:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Seitentür der Kirche St. Pankratius auf und drangen so in das Kirchengebäude ein. Im Inneren öffneten die Täter gewaltsam einen in die Wand eingelassenen Opferstock und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend brachen sie eine weitere Tür zur Sakristei auf. Dort entwendeten die Täter aus einem Tresor eine noch unbekannte Menge ...

