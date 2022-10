Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Bedrohung auch mit Hubschrauber gefahndet

Borken (ots)

Tatort: Borken; Tatzeit: 27.10.2022, 04:20 Uhr

Im Polizeigewahrsam endete die Nacht zum Donnerstag für einen Jugendlichen in Borken. Vorangegangen war zunächst ein häuslicher Konflikt zwischen dem 17-Jährigen und seiner Mutter. Im Verlauf dessen bedrohte er sie nach ersten Erkenntnissen und hielt dabei ein Messer in der Hand. Als die Frau daraufhin die Polizei verständigte, flüchtete der Borkener. Kurz darauf stellten die Polizisten fest, dass an ihrem Streifenwagen ein Reifen eingestochen worden war. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte. Schließlich kam der 17-Jährige den Beamten im Nahbereich entgegen. Diese nahmen ihn fest und brachten den jungen Mann zur Wache. Dort stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und regten an, eine Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung an zu prüfen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell