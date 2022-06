LPI-SLF: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots) - Unbekannte betraten vermutlich übers Wochenende die Einkaufspassage in der Straße "Malmsgelänge" in Pößneck und brachen dort in einen Tabakladen ein. Aus dem Shop entwendeten die Einbrecher eine noch nicht bezifferbare Anzahl an Zigarettenschachteln und E- Shishas. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

