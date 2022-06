LPI-SLF: Dieb wurde aggressiv

Dittersdorf (ots) - Unbekannte zerschnitten vermutlich übers Wochenende einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Firmengelände in der Straße "Leiten" in Dittersdorf. Vom Gelände entwendeten sie eine unbekannte Anzahl von Kabeltrommeln sowie Paletten im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Am Zaun entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter er Telefonnummer 03671 560 ...

