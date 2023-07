Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Frankenthal (ots)

Am 21.07.2023, gegen 00.55 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer im Sauweideweg gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass der 16-jährige Frankenthaler mit seinem Roller den Sauweideweg vom Feld kommend in Richtung Meergartenweg befuhr. Augenscheinlich aufgrund von Alkoholeinfluss kollidierte er mit einem Metallzaun und stürzte. Da er keinen Helm trug, verletzte er sich am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Am Roller entstand ein Schaden von geschätzten 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

