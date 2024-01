Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 17:00 Uhr wollte ein 37-Jähriger mit seinem PKW Renault vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in die Mittleren Uferstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit seinem PKW Suzuki auf der Mittleren Uferstraße fuhr. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde.

B 14, Gem. Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Freitag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Waiblingen - Nord und Waiblingen - Mitte ein Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr den rechten Fahrstreifen mit seinem PKW VW und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Er übersah dabei einen PKW Volvo, der von einer 49-Jährigen gelenkt wurde, und sich auf dem linken Fahrstreifen neben ihm befunden hatte. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

B 328, Gem. Aspach: Fünf Verletzte durch Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 22:55 Uhr befand sich ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz und war mit Blaulicht und Martinshorn auf der B 328 von Großaspach in Richtung Kleinaspach unterwegs. Als er sich auf Höhe vom Karlshof befand, überholte der 30-jährige Rettungswagenfahrer eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen. Das vorderste Fahrzeug in dieser Kolonne war ein Traktor, der von einem 17-Jährigen gelenkt wurde. Dieser verlangsamte die Geschwindigkeit, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Da der 17-Jährige den Rettungswagen offenbar nicht wahrgenommen hatte, bog er ab und wurde von dem überholenden Rettungswagen an der linken Fahrzeugseite erfasst. Durch den Aufprall wurde der Traktor gedreht und überschlug sich anschließend. Im Rettungswagen wurde der 30-Jährige und sein 61-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 17-jährige Traktorfahrer und seine 14- und 15-jährigen Mitfahrer erlitten bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr Aspach war an der Unfallstelle im Einsatz. Die Straße musste bis 01:00 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell