Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss

Kirchen (Sieg) OT Herkersdorf (ots)

Am Abend des 21.06. melden sich Zeugen bei der PI Betzdorf, und machen Angaben zu einem Rollerfahrer, welcher betrunken am Bolzplatz in Herkersdorf erschienen sei. Eine entsandte Streife konnte den 58-jährigen vor Ort antreffen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über zwei Promille. Entsprechend erfolgt die Entnahme eine Blutprobe, und die Vorlage einer Strafanzeige.

