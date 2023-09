POL-PPWP: Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) - Dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem Autofahrer auf die Spur gekommen, der einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen hat. Doch das war noch nicht alles. Auf den 22-Jährigen kommen jetzt diverse Strafanzeigen zu. Am Samstag meldete sich der Halter eines VW Golf. Er hatte seinen Pkw am Vormittag in einer Tiefgarage am Stiftsplatz abgestellt und bei seiner ...

mehr