POL-PPWP: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

A63/Sembach (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Flucht endete mit einem Unfall im Baustellenbereich der A63 bei Sembach. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Einer Streife der US-Security Police (SP) war der Pkw gegen 2.20 Uhr in Kaiserslautern in der Mainzer Straße aufgefallen, weil er ohne Licht fuhr. Als die SP-Kräfte den Wagen stoppen wollten und ihr Blaulicht anschalteten, gab der Autofahrer Gas und brauste in Richtung A63 davon. Die US-Streife folgte dem Wagen und konnte beobachten, wie das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Sembach nach rechts in den Grünstreifen geriet, zwei Leitpfosten streifte, zwei weitere überfuhr und anschließend im abgesperrten Bereich der Baustelle gegen eine dort stehende Arbeitsmaschine prallte. Die Wucht der Kollision war so heftig, dass die Walze auf zwei weitere Maschinen geschoben wurde. Geschätzter Sachschaden: mehrere zehntausend Euro.

Der Unfallverursacher kam schließlich mit seinem Pkw quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Wagen dürfte einen Totalschaden erlitten haben. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 59-jähriger Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |cri

