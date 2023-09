Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulwegkontrollen und erster Schulwegunfall des neuen Schuljahres

Bild-Infos

Download

Westpfalz (ots)

Mit dem Start ins neue Schuljahr hat die Polizei in der Westpfalz mit der sogenannten "Schulwegüberwachung" begonnen. Das heißt: Insbesondere im Umfeld von Grundschulen und Kindergärten haben die Beamten in der ersten Zeit nach den Ferien ein verstärktes Auge auf die Einhaltung der Verkehrsregeln. Zwei Beispiele:

In Kusel starteten die Streifen am Montag ihre Kontrollen an der Luitpold-Grundschule. Von 7.20 bis 8.20 Uhr wurde hier der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr ins Visier genommen. Positives Fazit der Einsatzkräfte: Alle Schülerinnen und Schüler erreichten sicher ihr Ziel, besondere Vorkommnisse gab es nicht. Umgekehrt erhielten die Polizisten von den Verkehrsteilnehmern sehr viele positive Rückmeldungen zu ihrer Kontrollaktion.

In Otterberg richteten Polizeibeamte gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Ordnungsbehörde eine Kontrollstelle an der Integrierten Gesamtschule ein. Auch hier fiel die Bilanz überwiegend positiv aus: Es konnten in der Zeit von 7.15 bis 8.15 Uhr keine Verstöße festgestellt werden - die Verkehrszeichen (Durchfahrtverbot) wurden beachtet, alle Fahrzeuginsassen waren angeschnallt und keine, bzw. keiner der Fahrer/innen war durch ein elektronisches Gerät abgelenkt.

Die negative Feststellung des Morgens war jedoch: Die hohe Zahl der sogenannten "Elterntaxis" sorgte teilweise für ein regelrechtes Verkehrschaos. Viele Eltern versuchten, ihre Kinder so nah wie möglich an die Schule heranzufahren, anstatt sie in geringer Entfernung, aber dafür ohne "Fahrzeuggetümmel" aussteigen zu lassen.

Die Schulwegkontrollen werden auch in den kommenden Tagen in allen Bereichen der Westpfalz durchgeführt. Ziel ist, die Verkehrssicherheit insbesondere für die Kinder zu erhöhen und Unfälle auf dem Schulweg zu vermeiden.

In Kaiserslautern gab es leider am Dienstagmorgen den ersten "Schulwegunfall" des neuen Schuljahres - allerdings nicht im Umfeld einer Schule, sondern in der Bahnhofstraße. Ein 11-jähriger Junge wurde hier kurz nach halb acht beim Überqueren der Straße von einem vorbeifahrenden Bus gestreift. Glück im Unglück: Das Kind zog sich nur leichte Verletzungen zu. Der Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und anschließend seiner Mutter übergeben. Ursache des Unfalls dürfte Ablenkung gewesen sein. Zeugenangaben zufolge war der 11-Jährige beim Überqueren der Straße in sein Mobiltelefon vertieft... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell