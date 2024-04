Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Museum wegen Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes geräumt

Konstanz (ots)

Im Rahmen der Eröffnung der Sonderausstellung "Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau" und eines damit verbundenen Besuchs des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Archäologischen Landesmuseum ist es am Freitagmorgen bei der Durchsuchung des Gebäudes zum Fund eines verdächtigen Gegenstandes gekommen. Aufgrund dessen räumte die Polizei das Museum und verständigte die Delaborierer. In der Folge konnte der vorab geplante Besuch des Ministerpräsidenten in den Räumlichkeiten des Museums nicht stattfinden. Der eigentliche Festakt zur Eröffnung der Sonderausstellung mit Herrn Kretschmann fand im Münster der Insel Reichenau statt und verlief störungsfrei. Die Überprüfung durch die Experten bezüglich des aufgefundenen Objektes ergab, dass es sich um einen gefahrlosen Gegenstand handelte, so dass die Eröffnung der Ausstellung im Landesmuseum am Nachmittag wie geplant fortgeführt werden kann.

