Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Festnahme nach Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagabend (18.03.), gegen kurz nach 18 Uhr, kam es in der Straße "Badestube" im Bereich einer Unterführung zu einer Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beleidigte eine Gruppe von mehreren Jugendlichen einen 17-Jährigen aus Bad Hersfeld zunächst aus noch unklarer Ursache. Anschließend soll eine der Personen den Bad Hersfelder festgehalten haben, während ein zweiter Jugendlicher den 17-Jährigen schlug. Die Gruppe habe sich kurz darauf fußläufig in Richtung Innenstadt begeben. Der junge Mann aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt. Einer der Täter soll circa 16 Jahre alt gewesen sein, rund 1,60 Meter groß und schwarze Haare gehabt haben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke getragen. Der zweite Täter soll ebenfalls schwarze Haare gehabt und einen Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Einbruch

Philippsthal. Am Sonntagabend (17.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Zollhaus".

Nach momentanen Informationen verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter unerlaubten Zugang zu den Räumlichkeiten, indem er durch ein geöffnetes Fenster einstieg. Anschließend durchsuchte der Einbrecher das Wohnhaus. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Täter wenig später beim Verlassen des Hauses fest und verfolgte ihn. Die bereits alarmierte Polizeistreife nahm den 40-jährigen Mann aus dem Wartburgkreis schließlich fest. Bei ihm fanden die Beamten einen Akkuschrauber sowie mehrere Mobiltelefone auf und stellten diese sicher. Woher diese Gegenstände stammen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der andauernden Ermittlungen. Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv.

Der 40-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus Wohnung sowie des Hausfriedensbruchs verantworten.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell