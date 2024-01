Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0046--Tourist überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Böttcherstraße Zeit: 27.01.24, 18.25 Uhr

Am Samstagabend griffen zwei bislang unbekannte Täter in der Bremer Altstadt einen Touristen aus Frankreich an und raubten ihm sein Handy. Dabei verletzten sie ihn so schwer, dass der 33-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Duo folgte dem Touristen in die Böttcherstraße, riss den Mann zu Boden und attackierte ihn unvermittelt mit Faustschlägen, Fußtritten und einem Messer. Dabei soll es auch mehrfach zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Anschließend raubten die jungen Täter das iPhone ihres Opfers und flüchteten damit in Richtung Martinistraße. Der Franzose hatte eine Schnitt- und eine Bisswunde sowie eine Gesichtsfraktur erlitten. Er musste nach einer Erstversorgung zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes, befragte erste Zeugen und sicherte Beweismittel. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen weitere Hinweisgeber und fragen: "Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen?" Sie sollen jung und schlank sein und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Einer trug eine dunkle Daunenjacke, weiße Schuhe und eine schwarze Wollmütze. Sein Mittäter war ebenfalls dunkel gekleidet und trug ein weißes Cappy. Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

