POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 12. - 14.01.2024

Schortens (ots) - Am Freitag, 12.01.2024, beschädigte ein unbekannter Verursacher in der Plaggestraße in Höhe der Hausnummer 62 in Schortens einen blauen Pkw der Marke Skoda Kodiaq im Bereich des hinteren linken Kotflügels. In der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:30 Uhr stand der PKW auf einem Parkplatz mit der Fahrzeugfront in Richtung des dortigen Gesundheitszentrums. ...

mehr