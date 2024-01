POL-HB: Nr.: 0044--Seniorin in Rekum überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Göteborger Straße Zeit: 25.01.2024, 23:15 Uhr Einsatzkräfte der Polizei fassten am späten Donnerstabend in Burglesum drei Autoaufbrecher im Alter von 16, 20 und 20 Jahren. Dabei wurden die Täter mithilfe eines aufmerksamen Zeugen in unmittelbarer Nähe gestellt. Gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei in die Göteborger Straße gerufen. Davor beobachtete ein Zeuge, wie ...

