POL-HB: Nr.: 0043 --Polizei stellt drei Autoaufbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Göteborger Straße Zeit: 25.01.2024, 23:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei fassten am späten Donnerstabend in Burglesum drei Autoaufbrecher im Alter von 16, 20 und 20 Jahren. Dabei wurden die Täter mithilfe eines aufmerksamen Zeugen in unmittelbarer Nähe gestellt.

Gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei in die Göteborger Straße gerufen. Davor beobachtete ein Zeuge, wie das Trio die Heckscheibe des Transporters einschlug und Gegenstände aus dem Lastkraftwagen entwendete. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Auto in Richtung Stockholmer Straße. Dort konnten Einsatzkräfte das Fluchtfahrzeug samt Insassen stellen. Bei der Durchsuchung wurden Teile des Stehlguts sichergestellt werden.

Gegen das Trio fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahles. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell