POL-HB: Nr.: 0041 --Diebes-Trio ermittelt

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Pennigbütteler Straße Zeit: 24.01.2024, 03:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen drei Männer im Alter von 29, 28 und 31 Jahren zwei hochwertige Fahrräder von einem Grundstück in Oslebshausen. Eine Videokamera filmte die Tat und das Trio konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen von Einsatzkräften ermittelt werden.

Am Mittwoch gegen 3 Uhr nachts begab sich das Trio in den Vorgarten eines Reihenhauses in der Pennigbütteler Straße und entwendete ein Mountainbike und ein E-Bike. In einem nahliegenden Stichweg öffneten sie die Schlösser mithilfe eines Werkzeuges und flüchteten anschließend mit den gestohlenen Fahrrädern in unbekannte Richtung. Im weiteren Verlauf konnte aufgrund einer Fahndungsnotierung der 29-jährige Dieb vom Ermittlern wiedererkannt und festgenommen werden.

Da gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl vorlag wurde er der Justizvollzugsanstalt Bremen zugeführt. Die Polizei Bremen leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

