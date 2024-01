Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0038 --38-Jähriger mit Messer schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Brienzer Straße Zeit: 24.01.2024, 01:25 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch kam es in einer Wohnung in Osterholz zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 38-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt.

Gegen 01:25 Uhr stritten der 38 Jahre alte Mann und sein 55 Jahre alter Freund aus bislang unbekannten Gründen in der Wohnung in der Brienzer Straße. Der Streit eskaliere und der 55-Jährige zückte ein Messer, womit er auf den Jüngeren einstach. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Verletzte kam mit einer Schnittverletzung am Auge und mehreren Schnitt- und Stichverletzungen an beiden Oberschenkeln in ein Krankenhaus. Eine Gefährdung der Sehkraft kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei konnte den 55-Jährigen nach einer Fahndung stellen und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete eine Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell