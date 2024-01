Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0035 --Nach Bedrohung an Oberschule: Täter festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Alwin-Lonke-Straße Zeit: 19.01.2024, 07:25 Uhr

Am vergangenen Freitag berichtete die Polizei Bremen von einer möglichen Bedrohung an einer Oberschule in Burg-Grambke, siehe hierzu Pressemeldung 0029. Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnte ein 21 Jahre alter Mann aus Achim in Frankfurt am Main ermittelt und festgenommen werden.

Gegen 07:25 meldete sich der 21-jährige Täter als anonymer Anrufer bei der Polizei und kündigte an der Oberschule an der Alwin-Lonke-Straße einen Anschlag an. Daraufhin wurden umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, um diesem Hinweis nachzugehen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort keine konkrete Gefahr fest. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte am selben Tag noch der Täter in Frankfurt am Main lokalisiert werden. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte daraufhin ein Haftbefehl. Durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei Frankfurt konnte dieser vollstreckt werden.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem Motiv, dauern an. Nachfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

