POL-HB: Nr.: 0034 --Einbrecher können Kohlfahrt nicht verhindern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hannoversche Straße Zeit: 19.01.24, 20 Uhr bis 20.01.24, 9 Uhr

Am vergangenen Wochenende brachen Diebe in eine Diskothek in Hemelingen ein. Trotz der Beute von mehr als 200 Flaschen Spirituosen, konnten sie eine geplante Kohlfahrtveranstaltung aber nicht verhindern. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen der Tat.

Die unbekannten Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in die Räumlichkeiten des Veranstaltungslokals in der Hannoverschen Straße ein und machten sich auf die Suche nach hochprozentigen Begleitern. Dabei erbeuteten sie über 200 Flaschen Whiskey, Gin und mehr. Die Polizei geht davon aus, dass ein Kraftfahrzeug für den Abtransport benötigt wurde. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Hannoverschen Straße, sind von Interesse. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Der Inhaber des Lokals ließ sich trotz des Verlustes des Vorrates nicht entmutigen und schaffte es, die Tradition einer ordentlichen Kohlfahrt zu wahren und die Veranstaltung am nächsten Abend durchzuführen.

