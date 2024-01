Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0032 --Polizei fasst Mehrfach-Straftäter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Up Willmannsland Zeit: 20.01.2024, ca. 06.40 Uhr

Am frühen Samstagmorgen überprüften Einsatzkräfte in Lesum einen 30-Jährigen in einem PKW, nachdem es in der Nähe zu einem Wohnungseinbruch gekommen war. Hiermit bewiesen sie ein gutes Gespür. Der Mann hatte offenbar nicht nur eine Straftat begangen.

Gegen 06:40 Uhr meldete eine aufmerksame Nachbarin dem Notruf Geräusche aus der unter ihr liegenden Wohnung. Sie beschrieb zudem eine verdächtige Person, welche vom Tatort in der Straße Up Willmannsland weglief. Tatsächlich konnte durch die Polizei ein Einbruch festgestellt werden. In direkter Nähe bemerkten Fahndungskräfte einen Mann in einem Auto. Bei der folgenden Kontrolle stellten sie nicht nur fest, dass dieser dem beschriebenen Einbrecher ähnelte. Die Kennzeichen und der Wagen waren als gestohlen gemeldet. Der Fahrer hatte geringe Mengen Drogen in der Tasche und laut einem Schnelltest auch im Blut. Dazu wurden ein Geldbündel, Schmuck, ein Smartphone und diverse Schlüssel bei ihm gefunden und als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei fertigte Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts schwerer Diebstahlsdelikte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

