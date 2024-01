Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0030 --Eisbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schnoor Zeit: 19.01.2024, 03:30 Uhr

Die Polizei Bremen stellte in der Nacht zu Freitag einen 22-jährigen Mann, der verdächtigt wird, in eine Eisdiele in der Altstadt eingebrochen zu sein. Einsatzkräfte fanden zudem eine bei der Tat entwendete Kassenlade in unmittelbarer Nähe.

Gegen 03:30 Uhr soll der Verdächtige eine Fensterscheibe einer Eisdiele im Schnoor mit einem Gullideckel eingeworfen haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend begab er sich zur Kassenlade, nahm diese an sich und flüchtete. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte stellten kurz darauf den 22-jährigen Verdächtigen im Bereich Tiefer mit Schnittverletzungen an der Hand sowie einer zerrissenen Jacke. Die noch verschlossene Kassenlade wurde ebenfalls in unmittelbarer Nähe aufgefunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Eine Haftprüfung dauert derzeit an.

