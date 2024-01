Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0027 --Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Berner Fährweg/Witteborg Zeit: 17.01.2024, 17:30 Uhr

Am Mittwochabend meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie beobachtet habe, wie eine Frau in Farge in einen Transporter gezerrt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. In den sozialen Netzwerken kursieren bereits zahlreiche Gerüchte. Es wird darum gebeten, diese nicht zu verbreiten, sondern nur verifizierte Informationen der Polizei zu teilen.

Die mutmaßlich vermisste Person soll Anfang 20 sein und hüftlange, blonde Haare haben. Sie trug dunkle Winterstiefel, einen weißen, langen Mantel und eine schwarze Mütze. Sie war in Begleitung eines kleinen, weißen Hundes, vermutlich der Rasse Shih Tzu. Der Vorfall soll sich gegen 17:30 Uhr im Bereich Berner Fährweg/Witteborg ereignet haben. Das relevante Fahrzeug wird als weißer Transporter mit möglicherweise ausländischem Kennzeichen beschrieben.

Die Polizei Bremen arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung, bislang liegen keine verifizierten Informationen vor, so dass der Sachverhalt aktuell nicht bestätigt werden kann. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat an der Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Sollte sich jemand in der Beschreibung wiedererkennen, wird auch diese Person dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

