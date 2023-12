Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Frau nach Messerverletzungen verstorben

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2023 kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Markomannenstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei erlitt eine 62-Jährige schwere Verletzungen bei einem Angriff mit einem Messer. Ein Tatverdächtiger konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. (s. Pressemitteilung vom 19.11.2023: "W/ME/D Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Versuchtes Tötungsdelikt in Wuppertal - Polizei nimmt eine flüchtige Person fest" oder unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5652594) Die Frau ist am 29.11.2023 an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. (sw)

